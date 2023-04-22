11:09Мэр Москвы
Собянин рассказал, как московское метро готовят к летнему сезону
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин рассказал, что Московский метрополитен подготавливается к летнему сезону.
"Заботимся о комфорте пассажиров в любое время года. Сейчас готовим метрополитен к летнему сезону", – написал мэр в своем телеграм-канале.
По словам градоначальника, на всех станциях столичной подземки идет генеральная уборка. Рабочие моют вестибюли, фасады, турникеты, эскалаторы. Кроме того, в вестибюлях станции специалисты снимают вторые двери.
Мэр уточнил, что тоннельную вентиляцию уже перевели в летний режим, а скоро в этом режиме заработают и кондиционеры в вагонах.
Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в Москве завершилась подготовка к началу навигации 44 столичных причалов и 78 набережных.
Он рассказал, что после зимы на причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Собянин: Москва продолжает работу по благоустройству парков и зеленых территорий города
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