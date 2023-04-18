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18 апреля, 07:15

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"Мой район. Навигатор": специалисты почистили памятник Пушкину в столице

"Мой район. Навигатор": специалисты почистили памятник Пушкину в столице

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В столице продолжаются весенние субботники и уборки, в порядок приводят и монументы. Специалисты почистили одну из главных московских достопримечательностей – памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади.

Сначала рабочие проверили, нет ли на поверхности повреждений или ржавчины. Затем монумент промыли с помощью специальных растворов.

Всего к лету в столице подготовят более тысячи памятников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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