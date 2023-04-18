"Мой район. Навигатор": специалисты почистили памятник Пушкину в столице

В столице продолжаются весенние субботники и уборки, в порядок приводят и монументы. Специалисты почистили одну из главных московских достопримечательностей – памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Пушкинской площади.

Сначала рабочие проверили, нет ли на поверхности повреждений или ржавчины. Затем монумент промыли с помощью специальных растворов.

Всего к лету в столице подготовят более тысячи памятников. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".