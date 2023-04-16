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В РФ появилась вакцина от коронавируса для детей

В РФ появилась вакцина от коронавируса для детей

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Вакцина от коронавируса для детей появилась в России. Препарат разработан центром Гамалеи и прошел регистрацию Минздрава.

Он предназначен для школьников в возрасте от 6 до 11 лет. Вводится препарат внутримышечно, два раза. После первого укола надо ждать три недели. В список противопоказаний попали только аллергии и возраст – не младше 6 лет. При заболеваниях или обострении хронических болезней вакцинацию проводят через несколько недель после выздоровления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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