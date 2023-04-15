За сутки в России выявили 7 445 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России выявили 7 445 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.

В больницу попали еще 1 085 человек, что на 3,6% больше, чем днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 41 регионе страны, снижение произошло в 29 субъектах, в других регионах России ситуация не изменилась.

За сутки вылечились 8 731 пациент, что на 9,1% меньше, если сравнивать с 14 апреля. От коронавируса умерли 37 граждан.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавирусной инфекции для детей 6–11 лет, которая состоит из двух компонентов.

Отмечалось, что препарат имеет определенные противопоказания. Прививку не стоит делать тем, у кого есть гиперчувствительность к какому-либо из компонентов. Также воздержаться следует имеющим тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Вакцина не рассчитана на детей до 6 лет.



Власти Гонконга сняли все антиковидные ограничения на въезд

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!