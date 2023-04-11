Байден отменил режим чрезвычайной ситуации в США, введенный из-за пандемии COVID-19

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон об отмене режима чрезвычайной ситуации в стране, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"10 апреля 2023 года президент подписал закон, который прекращает действие национальной чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил, что пандемия COVID-19 спустя более чем три года подошла к финалу. Вместе с этим эксперт заявил, что специалисты в области здравоохранения пока что не закончили свою деятельность.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что пандемия коронавируса в России снизила свой накал, однако все еще является актуальной.

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