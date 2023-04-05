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19:50

Общество

Мурашко заявил о снижении накала пандемии COVID-19 в России

Фото: 123rf/gpointstudio

Пандемия COVID-19 в России снизила свой накал, но все еще является актуальной. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Пандемия значительно снизила свой накал, но по-прежнему еще остается актуальной", – цитирует его РИА Новости.

Вместе с тем глава российского Минздрава выразил благодарность медикам, принимающим участие в борьбе с коронавирусом и спасающим жизни людей.

Сейчас, когда пандемия отступила, заметил Мурашко, у населения есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.

Ранее стало известно, что за прошедшие сутки в РФ выявили 8 636 случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 1 294 жителям страны. Выздоровели за последние сутки в РФ 11 807 человек.

Тем временем в Москве число зараженных COVID-19 составило 1 519. Побороть болезнь удалось 1 806 пациентам, умерли за последние сутки 6 человек.

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Сюжет: Коронавирус
общество

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