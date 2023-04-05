За сутки в РФ выявили 8 636 случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории Российской Федерации за минувшие сутки выявили 8 636 новых случаев COVID-19. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Согласно данным портала, всего за прошедшие 24 часа с коронавирусной инфекцией госпитализировали 1 294 человека. Справиться с заболеванием удалось 11 807 пациентам. Умерли от этой инфекции 36 человек.

В общей сложности с начала пандемии на территории России зарегистрировано 22 679 739 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 22 049 429 пациентов, скончались 397 420 человек.

Накануне в России зафиксировали 7 141 новый случай коронавируса. Госпитализировали тогда 1 513 человек. Кроме того, днем ранее зарегистрировали 38 летальных исходов. Однако побороть заболевание смогли 12 264 гражданина.

В марте официальный портал о коронавирусной инфекции "Стопкоронавирус.рф" заявил, что останавливает подсчет данных о коллективном иммунитете и числе вакцинированных.

Согласно информации, причина такого решения заключается в том, что антитела к коронавирусу начали чаще фиксировать у людей, которые не прошли вакцинацию.



Вирусологи оценили возможность весеннего всплеска заболеваемости COVID-19

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!