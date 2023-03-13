"Стопкоронавирус.рф" остановил подсчет данных о коллективном иммунитете от COVID-19

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Официальный портал о коронавирусной инфекции "Стопкоронавирус.рф" заявил, что останавливает подсчет данных о коллективном иммунитете и числе вакцинированных. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Согласно информации, причина такого решения заключается в том, что антитела к коронавирусу начали чаще фиксировать у людей, которые не прошли вакцинацию.

По словам Роспотребнадзора, благодаря данной статистике планировались ограничительные мероприятия, однако в нынешней ситуации динамичного возникновения новых штаммов SARS-CoV-2, изменения клинической картины и снижения тяжести течения заболевания потребность в этом отпала.

Данные о числе вакцинированных будет публиковать Минздрав РФ. На сайте "Стопкоронавирус.рф" сохранится статистика о выявленных случаях заболевания, госпитализациях и числе выздоровевших.

Накануне в России зафиксировали 11 985 новых случаев коронавируса. Госпитализация потребовалась 758 пациентам. Число амбулаторных случаев увеличилось в 10 регионах РФ, а уменьшилось в 71.

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