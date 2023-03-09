Первый случай заболевания ящуром был зафиксирован в Турции

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В Турции зафиксировали первый случай заболевания ящуром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства лесного и сельского хозяйства страны.

"В результате полевых работ был обнаружен первый случай заражения ящуром серотипа SAT-2. На данный момент восемь предприятий в зоне заражения помещены на карантин. 8 марта о ситуации была оповещена Всемирная организация по охране здоровья животных", – сообщило министерство.

Ведомство приняло решение начать проверки после сообщений об обнаружении ящура в Ираке.

Зафиксированный тип заболевания до этого не встречался в стране, но власти заявили о наличии необходимой вакцины.

В министерстве отметили, что уже приняли ряд необходимых мер по предотвращению распространения вируса. Сейчас проводятся исследования всего рогатого скота для последующей вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор поручил регионам России провести подчищающую иммунизацию от кори. С 3 апреля по 31 декабря 2023 года должны пройти мероприятия по профилактике заболевания.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России существует риск распространения холеры. Она подчеркнула, что страна принимает все необходимые меры для защиты населения. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сегодня со вспышками заболевания борются в 22 странах.



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