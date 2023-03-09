Роспотребнадзор поручил регионам провести подчищающую иммунизацию против кори

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Роспотребнадзор поручил российским регионам в период с 3 апреля по 31 декабря 2023 года провести подчищающую иммунизацию от кори. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

Из постановления ведомства следует, что в указанные сроки необходимо провести подобные мероприятия среди местного населения и трудовых мигрантов, ранее не привитых, не имеющих сведений о прививках и не перенесших заболевание.

Помимо этого, в рамках мероприятий региональные власти должны провести среди проживающих в субъектах информационную кампанию о преимуществах профилактики от кори. Также ответственным в субъектах необходимо создать запас вакцин и утвердить график вакцинации от инфекции.

Ранее терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов призвал россиян пройти повторную вакцинацию от кори, поскольку иммунитет от болезни мог перестать действовать из-за срока давности прививки.

По словам специалиста, болезнь привозят из-за рубежа. Чаще всего сейчас корью заражаются те, кто привился 20 лет назад, сообщил Жемчугов.



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