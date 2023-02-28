Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости COVID-19 и гриппом в РФ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На территории России зафиксировано снижение на 27% заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей, коронавирусом – на 11,6%. Об этом информирует телеграм-канал Роспотребнадзора.

"Преобладающими остаются геноварианты штамма "Омикрон". Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 27%. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре подытожили, что в российских регионах продолжаются работы по организации регламентированного комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Ранее в столичном управлении ведомства рассказали, что в Москве снизилось количество больных гриппом или ОРВИ. По информации Роспотребнадзора, среди взрослого населения заболеваемость снизилась на 21,2%.

В возрастной группе детей от 0 до 2 лет – на 21,9%, а среди детей от 3 до 6 лет – на 31,1%.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась в Москве во всех группах населения

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