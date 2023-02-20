Иммунолог призвал россиян ревакцинироваться от кори

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сегодня для россиян немалую опасность представляет риск заразиться корью, поскольку у многих иммунитет от этой болезни уже перестал действовать. Об этом в беседе с НСН рассказал терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в РФ, наибольшие опасения должны вызывать корь и грипп. По последним двум, отмечает он, ситуация в стране остается достаточно тяжелой.

"Если человек вызывает врача с тяжелой простудой, желательно, чтобы у доктора при себе были тесты на коронавирус, на грипп А и на корь. <...> Если у человека слабый иммунитет, <...> его надо класть в больницу, чтобы рядом был кран с кислородом", – отметил Жемчугов.

Он рассказал, что благодаря хорошей системе вакцинации от кори в Советском Союзе многие в стране уже и забыли об этой болезни. Однако она появилась вновь, поскольку ее завозят из-за рубежа, а сами россияне перестали прививаться.

"Сейчас болеют люди, которые не вакцинировались уже лет 20", – заметил врач.

Тем, кто давно не вакцинировался и планирует поездку в страну с тяжелой ситуацией по кори, Жемчугов настоятельно рекомендует привиться, поскольку болезнь является достаточно серьезной.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус призвал людей с острыми или обострившимися хроническими заболеваниями с осторожностью подходить к вакцинации против кори. Дело в том, что вакцины, содержащие живые компоненты, обычно имеют больше противопоказаний.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!