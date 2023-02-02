Врач перечислил противопоказания к прививке от кори

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вакцинация от кори противопоказана пациентам с острыми или обострившимися хроническими заболеваниями, заявил педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Об этом сообщает Национальная служба новостей.

По его словам, в целом прививки от кори имеют больше противопоказаний, чем вакцины, не содержащие живых компонентов.

"Люди с нарушением иммунитета, находящиеся на иммуносупрессивной терапии, люди, имеющие снижение нейтрофилов, – им противопоказаны живые вакцины. Поэтому у прививок от кори больше противопоказаний, чем у других вакцин, которые не содержат живых компонентов", – сказал Продеус.

Специалист подчеркнул, что обострение хронических заболеваний является фактором, полностью исключающим возможность вакцинации от кори.

"А дальше – это вопрос того лечения или диагноза, который есть у человека", – добавил врач.

Ранее терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что в России в ближайшие месяцы могут распространиться корь и дифтерия из-за массового перемещения людей и нарушения профилактической медицинской работы на новых территориях. Он пояснил, что перемещения людей приводят к нарушению плановой вакцинации.



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