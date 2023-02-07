В Роспотребнадзоре заявили о минимальных рисках распространения в РФ лихорадки денге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Риск распространения в России лихорадки денге минимален. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Риск дальнейшего распространения болезни на территории нашей страны минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе заявили, что в 2023 году зарегистрировали три случая данного заболевания. Два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Все случаи были завозными.

В ведомстве подчеркнули, что в России ежегодно фиксируются завозные случаи инфекции. Кроме того, гражданам РФ, которые посещают эндемичные страны, советуют использовать оконные сетки против москитов, а также пользоваться репеллентами и надевать одежду с длинными руками.

В случае появления соответствующих симптомов заболевания при возвращении домой необходимо сообщить об этом врачу, уточнив информацию о пребывании в стране с тропическим климатом, заявили в ведомстве.

Ранее врач – терапевта-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что корь и дифтерия могут распространиться в России в ближайшие месяцы из-за массового перемещения людей и нарушения профилактической медицинской работы на новых территориях.

Он пояснил, что перемещения людей приводят к нарушению плановой вакцинации, из-за чего происходят вспышки различных заболеваний.



В России сохранились высокие темпы заболеваемости вирусными инфекциями

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