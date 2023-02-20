12:33Общество
Вирусолог рассказал, может ли вирус Марбург превзойти COVID-19
Фото: depositphotos/alexraths
Вирус Марбург вряд ли повторит судьбу COVID-19. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
Ранее в Экваториальной Гвинее в Африке была зафиксирована вспышка вируса Марбург. На фоне этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание в Женеве, на котором обсуждались возможности тестирования вакцин от инфекции. Соответствующие препараты находятся на различных стадиях разработки.
Чепурнов отметил, что по своим свойствам Марбург близок к вирусу Эбола. Инфекция передается в результате контакта с кровью или другими физиологическими жидкостями больного человека.
Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Но чаще всего заболевание развивается на 7-й день, говорит эксперт.
"Ком в горле, ощущение сложности в сглатывании – это первый признак и для Эболы, и для Марбурга. Если человек из очага или как-то контактировал, это очень плохой признак. Это значит, что буквально через считанные часы, максимум через день будет резкий подъем температуры", – предупреждает вирусолог.
Специалист добавил, что в большинстве случаев заражение оканчивается летальным исходом.
"Летальность – до 80–90%. Гораздо хуже коронавируса. Выживают те, кто случайным образом получает маленькую дозу инфекции", – объясняет Чепурнов.
Ранее из-за вспышки вируса Марбург в Африке в РФ усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что данная инфекция считается одной из наиболее опасных в мире. Также ведомство рекомендовало россиянам учитывать ситуацию с вирусом Марбург при планировании зарубежных поездок.
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