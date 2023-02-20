Вирусолог рассказал, может ли вирус Марбург превзойти COVID-19

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Вирус Марбург вряд ли повторит судьбу COVID-19. Об этом Москве 24 рассказал профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Ранее в Экваториальной Гвинее в Африке была зафиксирована вспышка вируса Марбург. На фоне этого Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала срочное совещание в Женеве, на котором обсуждались возможности тестирования вакцин от инфекции. Соответствующие препараты находятся на различных стадиях разработки.

Чепурнов отметил, что по своим свойствам Марбург близок к вирусу Эбола. Инфекция передается в результате контакта с кровью или другими физиологическими жидкостями больного человека.





Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Они содержат большое количество вируса, и именно таким образом происходит заражение. Марбург не передается воздушно-капельным путем. Конечно, такой ситуации, как с коронавирусом, не будет. Он не настолько летуч. Это не грипп и не коронавирус.

Инкубационный период составляет от 2 до 21 дня. Но чаще всего заболевание развивается на 7-й день, говорит эксперт.

"Ком в горле, ощущение сложности в сглатывании – это первый признак и для Эболы, и для Марбурга. Если человек из очага или как-то контактировал, это очень плохой признак. Это значит, что буквально через считанные часы, максимум через день будет резкий подъем температуры", – предупреждает вирусолог.





Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Заболевание начинается очень остро, сразу с высокой температуры под 40 градусов. Впоследствии начинаются проявления коагуляционных поражений (нарушение свертываемости крови. – Прим. ред.). Это геморрагические проявления на коже, на деснах, сыпь, выделение крови из мест, где были какие-то травмы. То, что обычно вызывало синяк, вызывает уже выделение крови.

Специалист добавил, что в большинстве случаев заражение оканчивается летальным исходом.

"Летальность – до 80–90%. Гораздо хуже коронавируса. Выживают те, кто случайным образом получает маленькую дозу инфекции", – объясняет Чепурнов.





Александр Чепурнов руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины В 50% случаев человек погибает от коагуляционных нарушений, а в остальных – от полиорганной недостаточности, поскольку этот вирус заражает очень многие ткани организма, в первую очередь печень. Через какое-то время они начинают отказывать или отказывают все разом.

Ранее из-за вспышки вируса Марбург в Африке в РФ усилили санитарно-карантинный контроль. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, отметив, что данная инфекция считается одной из наиболее опасных в мире. Также ведомство рекомендовало россиянам учитывать ситуацию с вирусом Марбург при планировании зарубежных поездок.



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