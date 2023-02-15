Число случаев заражения COVID-19 в мире за последние 28 дней снизилось на 92% – ВОЗ

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Число случаев заражения COVID-19 и смертей от него во всем мире снизилось на 92% и 47% соответственно за последние 28 дней. Об этом сообщается в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, с 16 января по 12 февраля этого года в мире было зарегистрировано более 6,7 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и свыше 64 тысяч смертей. Подобная статистика существенно ниже по сравнению с предыдущими 28 днями.

В целом по состоянию на 12 февраля в мире зарегистрировано более 755 миллионов случаев заболевания и более 6,8 миллиона смертей.

Ранее ВОЗ опровергла сообщения о прекращении исследований происхождения COVID-19. Подобная информация появилась в научном журнале Nature со ссылкой на эксперта ВОЗ Марию ван Керкхове. Так, по данным издания, сначала специалисты планировали строить работу поэтапно, однако сейчас от этой стратегии пришлось отказаться.

Кроме того, ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян. В организации заявили, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Она вызывает международную обеспокоенность.

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