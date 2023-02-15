18:58Общество
ВОЗ продлила режим ЧС в мировом здравоохранении из-за оспы обезьян
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
В ВОЗ заявили, что глобальная вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. Она вызывает международную обеспокоенность. Об этом в ходе брифинга в Женеве рассказал гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.
Он поделился, что ВОЗ 10 февраля провела собрание комитета по оспе обезьян.
"Комитет пришел к выводу, что mpox остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, и я согласился с этой рекомендацией", – цитирует Гебрейесуса ТАСС.
В декабре прошлого года генеральный директор ВОЗ выразил надежду, что в 2023-м может быть принято решение об отмене режима ЧС по mpox в связи со значительным снижением заболеваемости.
Гебрейесус заявил, что количество еженедельно фиксируемых новых случаев заражения оспой обезьян снизилось по сравнению с пиковыми значениями более чем на 90%.
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