Эпидемиолог рассказал, для кого разработали вакцину против оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Эпидемиолог Вадим Покровский ответил, для кого разработали вакцину против оспы обезьян. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.
Как отметил эксперт, вакцина всегда может пригодиться, ведь нельзя полностью исключить риск быстрого распространения инфекции, например, если оспу обезьян обнаружат на территории РФ. Тогда препарат нужен будет тем, кто контактировал с зараженными.
"Может быть, вакцина от оспы обезьян никогда и не понадобится для массовой иммунизации, но в случае возникновения очагов распространения и для людей, которые контактировали с больными, можно будет использовать этот препарат", – объяснил он.
Ранее стало известно, что эксперты Федерального медико-биологического агентства разработали вакцину против оспы обезьян. Уточнялось, что доклинические испытания еще проводятся.
Глава ведомства Вероника Скворцова подчеркнула, что вакцина в ходе испытаний продемонстрировала высокую иммуногенность и безопасность. Кроме того, специалисты отметили отсутствие побочных эффектов при ее применении, в отличие от вакцины от натуральной оспы.
До этого Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек.
Число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч – ВОЗ
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