Число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч – ВОЗ

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Число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уточняется, что, по данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек. При этом лидером среди заболевших стала Европа, следом идет Северная и Южная Америка.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля и выписали спустя 10 дней. После этого новых случаев заболевания в стране выявлено не было.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя ВОЗ, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".