Инфекционист назвал факторы, защищающие Россию от распространения оспы обезьян

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Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев назвал факторы, которые позволяют не допускать новых случаев заболевания оспой обезьян в России. Он напомнил, что во всем мире растет число зараженных, тогда как в РФ выявлен лишь один заболевший.

"У нас хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят", – сказал специалист в интервью радио Sputnik.

Малышев уверен, что глобальное распространение вируса оспы обезьян можно остановить только с помощью карантинных мер. Он отметил, что в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Эпидемиологи, по мнению эксперта, в настоящее время должны более тщательно работать с гражданами, которые находятся в группе риска.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля и выписали спустя 10 дней. После этого новых случаев заболевания в стране выявлено не было.

В конце июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя ВОЗ, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

