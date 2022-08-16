Ученые сообщили о бессимптомном течении оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Медики Больницы Биша – Клода Бернара в Париже заявили о положительном результате ПЦР-тестов аноректальных мазков на вирус оспы обезьян у не имеющих симптомов данной инфекции мужчин, сообщает "Газета.ру".
Таким образом, ученые сделали вывод о неэффективности стратегии вакцинации только контактировавших с больными пациентов.
Уточняется, что мазки были получены в рамках программы скрининга на половые инфекции мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации с несколькими половыми партнерами и проходящими профилактику ВИЧ.
Так, у 13 из 200 исследуемых без симптомов ПЦР-тестирование показало положительный результат на вирус оспы обезьян. При этом у 2 из 13 позже появились первые симптомы заболевания.
В настоящее время эксперты не могут говорить о возможности бессимптомных больных распространять вирус, но допускают такую вероятность, в связи с чем предлагается вакцинировать всех мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Ранее сообщалось, что в России не было зафиксировано новых случаев заражения оспой обезьян. По состоянию на среду, 10 августа, в стране был зафиксирован только один такой случай.
До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов.
Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".
Вакцинацию от оспы обезьян начали проводить в 4 регионах Италии
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