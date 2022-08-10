Новых случаев оспы обезьян в РФ не выявлено – Роспотребнадзор

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России не было зафиксировано новых случаев заражения оспой обезьян. По состоянию на среду, 10 августа, в стране был зафиксирован только один такой случай. Это следует из данных Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", представленных на сайте Роспотребнадзора.

"По состоянию на 10.08.2022. Подтвержденные случаи <...>. Итого в 2022 году: Российская Федерация – 1", – говорится в сообщении.

О первом случае оспы обезьян в России стало известно 12 июля. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля.

По данным медиков, болезнь протекала в легкой форме, угроз для жизни человека не было.

22 июля пациент был выписан после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава РФ.

