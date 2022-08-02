Единственного в России пациента с оспой обезьян выписали в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Санкт-Петербурге выписали из больницы единственного в России пациента с оспой обезьян. Об этом сообщили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города.

"Пациент, поступивший на лечение с оспой обезьян, выписан из больницы после полного выздоровления в соответствии с клиническими рекомендациями министерства здравоохранения РФ", – сообщили в пресс-службе комитета.

Известно, что пациента выписали 22 июля. На этот момент новых случаев оспы обезьян обнаружено не было.

Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. При этом ВОЗ не рекомендовала странам вводить обязательную вакцинацию против оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. В симптомы заболевания включают лихорадку, головную, мышечную и боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

До этого стало известно, что два пациента умерли от оспы обезьян в Испании. Об этом сообщили в Минздраве страны. Это первые подтвержденные летальные случаи заболевания в Европе.

