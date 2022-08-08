Центр "Вектор" подал заявку на регистрацию первого в России противооспенного препарата

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы "НИОХ-14". Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

"Дата регистрации входящего номера – 8 августа 2022 года. Торговое наименование – "НИОХ-14", – указано в государственном реестре лекарственных средств.

В сентябре 2020 года в центре "Вектор" приступили к клиническим исследованиям первого российского противооспенного химиопрепарата "НИОХ-14". В исследовании приняли участие 90 добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Продолжительность клинического исследования составила 174 дня.

"НИОХ-14" был разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора совместно с учеными из Новосибирского института органической химии имени Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук.

В настоящее время нет ни одного отечественного химического препарата для лечения и экстренной профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных заболеваний у людей.

Летом 2018 года в США был зарегистрирован первый препарат для лечения натуральной оспы. Он называется "Тековиримат".