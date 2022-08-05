Оспа обезьян может перейти на популяции грызунов – эксперт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Оспа обезьян в скором времени может закрепиться в США среди грызунов, например, белок. Об этом Москве 24 рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова.

Ранее Соединенные Штаты Америки объявили оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения. Это произошло после того, как число случаев заражения в стране превысило 6,6 тысячи. Министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра призвал каждого американца "серьезно отнестись к оспе обезьян и взять на себя ответственность".



Анча Баранова доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона В США не считают, что оспа обезьян затухнет до конца года. Наоборот, есть опасность, что заболевание станет эндемическим и в США, и в Европе. При такой распространенности заболевание может зайти в популяции грызунов и грызуноподобных животных вроде белок, которые способны этот вирус получить.

Если оспа обезьян действительно закрепится среди грызунов, то вспышки в Соединенных Штатах и Европе продолжатся в будущем и будут "выливаться" время от времени, уточнила вирусолог.

Вместе с тем, в отличие от коронавируса, оспа обезьян вряд ли получит такое же широкое распространение по миру, считает специалист. "У России есть хорошие шансы сдержать распространение оспы. Коэффициент передачи вируса намного ниже. Кроме того, имеется нормальный эпидконтроль. Роспотребнадзор проводит адекватные меры по выявлению заболевания в случае подозрительных сыпей", – сказала она.

На руку России может сыграть тот факт, что люди из группы риска уже хорошо осведомлены об этом заболевании, добавила Баранова. "В интересах каждого, у кого есть какие-то подозрения на это заболевание, прийти к врачу, получить диагностику и лечение", – заключила специалист.

23 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. 12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. 2 августа сообщалось, что единственного в России пациента с оспой обезьян выписали из больницы Санкт-Петербурга после полного выздоровления.