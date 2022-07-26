В ВОЗ выразили надежду, что распространение оспы обезьян можно остановить

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель секретариата Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с оспой Розамунд Льюис выразила надежду на возможность остановить распространение оспы обезьян в мире, сообщает агентство Reuters.

"По состоянию на текущий момент мы верим, что эту вспышку оспы обезьян можно остановить с помощью применения правильных стратегий в отношении нужных групп, но время идет, и нам всем нужно объединиться, чтобы это удалось", – отметила она.

По словам представителя ВОЗ, в настоящее время организацией разрабатывается глобальный координационный механизм борьбы с заболеванием, однако пока он только в стадии обсуждения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.

