Врач рассказал о причинах объявления вспышки оспы обезьян ЧС мирового масштаба

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявляет чрезвычайную ситуацию мирового масштаба при неожиданном и необычном событии, которое несет угрозу здоровью населения. Под это подпадает и оспа обезьян, заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, сильно опасаться не надо, существует положение, если происходит что-то в области инфекционной патологии неожиданное и необычное, и это может угрожать здоровью населения, то тогда Всемирная организация здравоохранения объявляет чрезвычайное положение. Случай с оспой обезьян под эту категорию попадает, потому что не было никогда такого значительного распространения этого вируса в мире", – сообщил он в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

Специалист отметил, что в настоящее время оспа обезьян зафиксирована уже в 60 государствах, что означает международное распространение. При этом число больных остается небольшим.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.

