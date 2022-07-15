Депздрав Москвы заявил о готовности медиков бороться с оспой обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные медучреждения готовы оказать необходимую помощь пациентам с оспой обезьян, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения города.

В Депздраве отметили, что в случае выявления больных оспой обезьян, а также пациентов с подозрением на нее, столичные медорганизации готовы оказать всю необходимую помощь, а также провести противоэпидемические мероприятия по предотвращению распространения заболевания в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

