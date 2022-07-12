В Роспотребнадзоре не увидели необходимости прививаться от оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Роспотребнадзоре заявили, что не видят в настоящий момент необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

"Риск есть, но если следовать определенным правилам, то он будет минимизирован", – сказала она в эфире телеканала "Россия 24".

Пшеничная напомнила, что при контакте с заболевшими необходимо:

использовать маску;

соблюдать социальную дистанцию;

следить за гигиеной рук.

Ранее стало известно о первом случае оспы обезьян в России у молодого человека, который вернулся из Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована.