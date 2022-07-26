В США изучают возможность введения ЧС из-за оспы обезьян

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения из-за оспы обезьян, пишет газета Washington Post.

Также планируется назначить в Белом доме координатора мер против вируса, отмечается в статье.

Как уточняется в материале, некоторые сотрудники администрации считают, что введение ЧС позволит собирать более точные данные о распространении вируса. Однако другие утверждают, что это вряд ли поможет разрешить ситуацию с вакцинами и проблемами с лечением.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.

