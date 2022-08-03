Врач оценил вероятность введения ограничений на выезд за рубеж из-за оспы обезьян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый оценил вероятность введения ограничений на выезд за границу из-за оспы обезьян. Об этом пишет РИА Новости.
"Ограничение на выезд россиян за рубеж в связи с распространением оспы обезьян в мире очень маловероятно, на мой взгляд", – сказал он.
Круглый также добавил, что на территории России не должно быть вспышки оспы обезьян, ведь единственный пациент, заболевший этой инфекцией, уже выздоровел.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".
Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. В симптомы заболевания включают лихорадку, головную, мышечную и боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.
До этого стало известно, что два пациента умерли от оспы обезьян в Испании. Об этом сообщили в Минздраве страны. Это первые подтвержденные летальные случаи заболевания в Европе.
Американские штаты один за одним объявили чрезвычайную ситуацию
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