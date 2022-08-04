Власти США ввели ЧС из-за распространения оспы обезьян

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Власти Соединенных Штатов объявляют распространение оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, заявил глава Минздрава США Хавьер Бесерра. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я объявлю чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи с оспой обезьян. Мы готовы вывести меры реагирования на вирус на следующий уровень и призываем каждого американца воспринимать оспу обезьян серьезно", – подчеркнул министр.

По словам Бесерры, на территории США к настоящему моменту зарегистрированы 6,6 тысячи заражений данной инфекцией.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов. Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни человека нет.