В Москве разработали тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Три тест-системы для выявления вируса оспы обезьян и антител к нему разработаны компанией-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса "Москва", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Так, один из резидентов ОЭЗ технополиса "Москва" разработал инновационные тест-системы для выявления антигена вируса оспы обезьян в лабораторных условиях специальным методом, а также экспресс-тесты для определения как самого вируса, так и антител к инфекции. Продукция находится в стадии готовности для проведения клинических испытаний и дальнейшей регистрации", -– рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания "Имбиан Лаб" стала автором разработки. Отмечается, что всего представлено три тест-системы, одна из которых диагностирует заболевания методом иммуноферментного анализа в лабораторных условиях за 40 минут, вторая выявляет антиген вируса на ранних стадиях заражения за 15–20 минут, а третья показывает наличие антител IgM и IgG также за 15–20 минут.

Разработки также могут определить натуральную оспу, оспу коров и осповакцину.

"Инновация позволит вывести на качественно новый уровень диагностику и профилактику опасной вирусной инфекции и восполнит потребность в российских диагностических системах, которая растет на фоне ухода с рынка иностранных поставщиков", – добавила гендиректор "Имбиан Лаб" Вероника Осипова.

Она отметила, что тест-системы обладают высоким уровнем чувствительности и специфичности.

Ранее сообщалось, что в России не было зафиксировано новых случаев заражения оспой обезьян. По состоянию на среду, 10 августа, в стране был зафиксирован только один такой случай.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов.

Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

