В "Ростехе" заявили, что вакцина от натуральной оспы на 85% защищает от оспы обезьян

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина госкорпорации "Ростех" от натуральной оспы на 85% защищает от оспы обезьян. Об этом заявил первый заместитель генерального директора корпорации Владимир Артяков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, вакцину применят, если в России начнут фиксировать случаи оспы обезьян. Кроме того, в этом случае ее планируют усовершенствовать.

Ранее сообщалось, что в России не было зафиксировано новых случаев заражения оспой обезьян. По состоянию на среду, 10 августа, в стране был зафиксирован только один такой случай.

До этого генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в здравоохранении. По словам руководителя организации, он принял такое решение в связи с учетом ряда факторов.

Гебрейесус добавил, что ситуация вызывает "обеспокоенность в международном масштабе".

