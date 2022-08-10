Бразилия закупит 50 тысяч доз вакцины от оспы обезьян – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Бразилия закупит 50 тысяч доз вакцины от оспы обезьян, сообщил новостной портал G1 со ссылкой на минздрав.

Отмечается, что первые дозы вакцины получат врачи, которые находятся в непосредственном контакте с заразившимися.

Ранее ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. При этом ВОЗ не рекомендовала странам вводить обязательную вакцинацию против оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкая вирусная инфекция, передающаяся между людьми. В симптомы заболевания включают лихорадку, головную, мышечную и боль в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение.

До этого стало известно, что два пациента умерли от оспы обезьян в Испании. Об этом сообщили в Минздраве страны. Это первые подтвержденные летальные случаи заболевания в Европе.

