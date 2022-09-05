Попова рассказала, когда появится российский препарат нового поколения против оспы

Фото: РИА Новости/пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что препарат нового поколения против оспы будет готов в ближайшее время.

"От оспы мы готовы будем, я думаю, что в течение ближайших недель получить новый препарат четвертого поколения", – сказала Попова в интервью "Известиям" на ВЭФ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отметила, что число случаев инфицирования обезьяньей оспой в мире превысило 50 тысяч. По данным на 31 августа, число подхвативших данное заболевание составляет 50 496 человек. При этом лидером среди заболевших стала Европа, следом идут Северная и Южная Америка.

