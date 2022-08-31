Новый вирус обнаружили у грызунов в лаборатории Уханя

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Новый вирус нашли у грызунов в лаборатории Уханя. Он схож с полиомавирусом, но проходит в легкой форме. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что данный вирус был обнаружен у мышей-зебр в Кении в 2016 и 2019 годах. Позднее он был направлен для анализа в центр в Китае.
По словам ученых, на данный момент влияние вируса на людей неизвестно, так как он требует дополнительных исследований. Трудно делать какие-либо выводы и о его заразности и патогенности.
Ранее ученые Университета Кипра вместе с коллегами из Лос-Аламосской национальной лаборатории обнаружили новый штамм ВИЧ. Отмечалось, что его нашли у 14 мужчин, которые сдали анализы на острове с 2017 по 2021 год. Среди них были граждане Кипра, Великобритании, Болгарии и Нигерии от 25 до 75 лет. Большинство из них проживали в районе Пафоса.
Обнаруженный штамм назвали CRF91_cpx.
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