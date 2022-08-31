В Канаде начали расследовать случай возможного заражения вирусом оспы обезьян ребенка. Такую информацию дает Canadian Press.

По данным издания, речь идет о ребенке 4 лет или младше. Других подробностей не приводится. Первые случаи заболевания были выявлены в Монреале в середине мая. Известно уже более чем о 1 200 случаях в 9 регионах Канады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.