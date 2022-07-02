Девочка из Петербурга покорила Эльбрус

Девочка из Санкт-Петербурга покорила Эльбрус. Миле Илларионовой всего девять лет. Вместе с туристической группой она поднялась на высоту 5 642 метра. Восхождение начали на отметке 3770 метров. Весь путь занял 12,5 часа.

Ранее юная спортсменка уже забиралась на гору в Аргентине, на высоту 6 770 метров. Тогда ей было семь лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

