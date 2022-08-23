Новости мира: сильные ливни затопили американский Даллас

Сильные ливни затопили американский город Даллас в северо-восточной части Техаса. За сутки там вылилась трехмесячная норма осадков. Вода за считанные часы поглотила первые этажи домов, магазины, мосты и дороги. Водителей пришлось буквально вызволять из плена наводнения, им была оказана помощь.

В США трое полицейских жестко избили задержанного в штате Арканзас. Кадры были сняты у продуктового магазина в городе Маллберри. Позднее выяснилось, что избит подозреваемый в ряде правонарушений 27-летний мужчина. В отношении блюстителей порядка также начато расследование. Рьяных исполнителей своего долга уже отстранили от работы.

В Латвии полиция разогнала акцию против сноса памятника Освободителям Риги. В центре латвийской столицы несколько десятков человек собрались после решения городской Думы, давшего добро на демонтаж монумента в Парке Победы. Несмотря на протесты, подготовка к сносу уже началась, вокруг памятника установили заграждения. Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.