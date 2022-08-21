Число жертв аварии с грузовиком на юго-востоке Турции увеличилось до 19

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Число погибших в результате ДТП с грузовиком в турецкой провинции Мардин увеличилось до 19 человек. Об этом сообщил глава министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"К сожалению, число жертв аварии возросло до 19. Травмы получили 26 человек, из них 6 находятся в тяжелом состоянии", – написал он в Twitter.

Коджа уточнил, что пострадавшие госпитализированы.

Авария произошла в субботу, 20 августа, в уезде Дерик рядом с АЗС. По данным местных СМИ, у грузовика отказали тормоза и он протаранил толпу в центре города, а затем врезался в здание кафе.

В российском Генконсульстве ранее сообщили, что, по предварительным информации, российские туристы в результате ДТП не пострадали.

Ранее сообщалось, что 8 человек погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Перу. Среди жертв, которые являлись членами одной семьи, было трое детей.

