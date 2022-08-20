Восемь детей пострадали в ДТП со школьным автобусом в Южной Каролине

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Восемь детей пострадали в результате аварии с участием школьного автобуса в американском штате Южная Каролина. Об этом со ссылкой на заявление администрации школы сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что авария произошла в городе Джефферсон. В автобусе находились дети из средних и начальных классов школ округа Честерфилд. Всего в салоне было 24 ученика.

Пострадавших с травмами доставили в больницу. Причины происшествия выясняют полиция округа и директора школ.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на группу воспитанников детского сада на юге Японии. В результате пострадали 7 детей. Их доставили в больницу. В полиции уточняли, что никто не получил серьезные травмы. Водителя автомобиля задержали.

До этого один человек погиб и 15 получили различные травмы в результате наезда автомобиля на толпу людей рядом с баром в американском городе Бервик в штате Пенсильвания. Позднее подозреваемый попал в еще одно ДТП в городе Нескопек и был задержан полицией.

