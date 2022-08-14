Один человек погиб и 15 пострадали в результате наезда автомобиля на людей в США – СМИ

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Один человек погиб и еще 15 получили различные травмы в результате наезда автомобиля в толпу рядом с баром, где проходило благотворительное мероприятие, в американском городе Бервик в штате Пенсильвания. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News.

По его данным, среди пострадавших пятеро детей, их состояние оценивается как критическое. Подозреваемый попал в еще одно ДТП в городе Нескопек и был задержан полицией.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Казахстане. Уточнялось, что в момент аварии в салоне микроавтобуса, который следовал из Алма-Аты в Караганду, находились 17 человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

До этого один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.

