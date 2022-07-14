Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

"На 36-м километре Киевского шоссе по направлению движения в центр грузовой манипулятор совершил наезд на пешеходов", – отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.

От полученных травм один человек скончался на месте. Еще один пострадал – его госпитализировали в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Движение на участке аварии затруднено, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда, так как только одна полоса доступна для проезда в сторону центра.

Ранее сообщалось о столкновении полицейского автомобиля с машинами Peugeot и Mitsubishi на МКАД в районе Сколковского шоссе.

Уточнялось, что в автозаке могли находиться задержанные, данных о пострадавших не поступало.

