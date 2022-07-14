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Происшествия

13:37

Автомобиль сбил велосипедиста на улице 50 лет Октября в Москве

происшествия

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на пешеходном переходе в Москве на улице 50 лет Октября в районе дома 1, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Ведомство разместило публикацию, прикрепив видео, на котором виден момент столкновения.

Специалисты в настоящий момент выясняют все обстоятельства аварии, на месте работают оперативные службы.

"Прежде чем выходить на пешеходный переход с самокатом или велосипедом, необходимо спешиться и везти их рядом", – добавили в Дептрансе.

Ранее стало известно, что количество происшествий с участием электросамокатов выросло на треть за первые 5 месяцев 2022 года.

В свою очередь, сенатор Александр Башкин заявил о необходимости ставить электросамокаты на учет в ГИБДД. По его мнению, часть самокатов нужно переводить в разряд транспортных средств со всеми вытекающими – регистрацией в ГИБДД, ОСАГО, транспортным налогом.

Он добавил, что каждому транспортному средству нужно присваивать номер, а управлять самокатом должны только те, кто получит права необходимой категории.

Три аварии произошли в столице

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