"Московский патруль": в 2022 году выросло число ДТП с участием электросамокатов

Количество происшествий с участием электросамокатов выросло на треть за первые 5 месяцев 2022 года. Об этом говорит статистика.

Зачастую пользователи популярного гаджета не знают даже элементарных правил поведения на дороге. Немало аварий, виновниками которых становятся курьеры. Как их обуздать? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.