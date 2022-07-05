Трое россиян пострадали в ДТП в Анталье – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В результате ДТП с микроавтобусом в турецкой Анталье пострадали 9 человек, из них трое – предположительно граждане РФ, сообщает телеканал TRT.

"Пострадавшие доставлены в местные больницы для оказания медицинской помощи. Полиция проводит расследование дорожной аварии", – говорится в сообщении.

Остальные 6 пострадавших являются местными жителями.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Транспортное средство врезалось в бетономешалку около озера Кейджегиз.

В результате аварии некоторые туристы получили травмы, погибших нет.

До этого стало известно, что российский турист погиб в результате ДТП в турецкой Аланье.

В Генконсульстве РФ рассказали, что речь идет о россиянине 1980 года рождения. Инцидент произошел ночью 26 июня. По данным правоохранителей, турист во время движения на арендованном мотоцикле, перестраиваясь, резко изменил полосу движения. В итоге его сбило другое транспортное средство.

