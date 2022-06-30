Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции – СМИ

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Автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой Мугле. Транспортное средство врезалось в бетономешалку около озера Кейджегиз, сообщает портал haberler.com.

В результате некоторые туристы получили травмы, погибших нет.

31 мая туристический автобус попал в ДТП в турецкой Анталье. По данным полиции, он перевозил туристов в город Демре. В районе Чамъюва уезда Кемер водитель не справился с управлением, из-за чего автобус вылетел за пределы трассы, врезался в опору ЛЭП и перевернулся.

В момент аварии в автобусе находились 15 человек, из которых пострадали 11 туристов и водитель. На место инцидента были направлены врачи, полицейские и пожарные.

