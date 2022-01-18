Российские туристы пострадали в ДТП в Доминикане

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Экскурсионный автобус, в котором ехали в том числе российские туристы, столкнулся с рейсовым автобусом в Доминикане. Об этом сообщает портал Tourdom.ru со ссылкой на ANEX Tour.

По информации турагентства, в автобусе находились шестеро россиян. Некоторые из них получили серьезные травмы, однако их жизням ничего не угрожает. Еще один человек погиб – его гражданство в настоящий момент устанавливается. Точное количество пострадавших выясняют экстренные службы.

"Сейчас четверо наших туристов госпитализированы в обычные палаты для наблюдения. Состояние у всех стабильное. Двое получили амбулаторное лечение, в госпитализации не нуждаются", – сказали в ANEX Tour.

Уточняется, что билеты на экскурсию были куплены туристами не у турагентства, а на улице, у одной из местных компаний. Возвращение пострадавших домой планируется организовать 19 и 20 января.

Ранее, в середине декабря прошлого года, автобус с туристами из России попал в аварию в районе международного аэропорта Шарм-эш-Шейха. В результате инцидента пострадали четыре человека. Все они были доставлены в местные больницы с травмами легкой и средней тяжести.