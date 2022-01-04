Двое россиян находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Белоруссии

Двое туристов из России, пострадавшие в ДТП в Белоруссии, находятся в тяжелом состоянии. Все туристы пройдут полное медобследование. Те, кому не потребуется дополнительная помощь после ДТП, смогут продолжить поездку. Им предоставят автобус. Сейчас в больнице Витебска остается 40 россиян.

3 января туристы ехали в автобусе на экскурсию, когда в них врезалась легковушка, которая вылетела на встречку. Водитель машины погиб. Почти всех пассажиров госпитализировали с переломами и ушибами.

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